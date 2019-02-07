مصر | أمن الجيزة يفحص 46 شخصا بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يفحص 46 شخصا بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، في مجال المرور والبحث الجنائي عن ضبط 36 مخالفة نموذج 125، 20 حالة سحب متنوع، 46 حالة إشتباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 243 كرسي، 25 ترابيزة، 10 طقطوقة، 14 استاند، 13 ميزان، 8 إسطوانة غاز، 6 جنب سقالة حديد- 5 مقص حديد، 6 لوح خشب، 4 عرق خشب، عربة كارو، 2 ماكينة نحاس كهربائي، 6 شمسية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا بإستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.