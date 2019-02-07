مصر | رفع السيارات والتكاتك المتروكة بالعمرانية

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال البحث الجنائي عن ضبط قضية مخدرات إتجار، 2 قضية سلاح أبيض، مخدرات وتعاطي، تنفيذ 8 أحكام مستأنف، 3 مخالفة، 17 غرامات، 47 جزئي، فحص شقة مفروشة، 2 مسجل شقي خطر، 2 جنائي، 2 دراجة بخارية، 590 مبالغ مالية.