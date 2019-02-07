مصر | مجلس الدولة يرفض إلزام "القومية للاستشعار من بعد" بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يرفض إلزام "القومية للاستشعار من بعد" بدفع 29 مليون جنيه لمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم احقية محافظة القاهرة في مطالبة الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بسداد مبلغ ٢٩ مليون ومائه وستة وستون الف وستمائة سبعة وستون جنيها ،نظير تعديل نشاط استخدام قطعه الارض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي إلى تعليمي.

صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من محافظة القاهرة ،بشأن النزاع القائم بينها وبين الهيئة القومية والاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لمطالبة الأخيرة، بسداد مبلغ 29مليون ومائه وستة وستون الف وستمائة سبعة وستون جنيها ، مقابل تعديل نشاط استخدام قطعه الارض رقم 2 المخصصة للهيئة بشارع جوزيف تيتو بالقاهرة من صناعي الى تعليمي وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار لقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير نشاط استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقري الى أغراض أخرى، إلا أن محافظة القاهرة استمرت في مطالبتها بأداء المبلغ المذكور.

وذكرت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن وزارة البحث العلمي اشترت مساحة 23791,70م٢بالقطع ارقام 1الى10 من تقسيم ارض المنطقة الصناعية اول طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ، من أحد الملاك ، بما عليها من مبان ابرزها "مركز الشريف العلمي".

عقب ذلك صدور قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي بتخصيص الأدوار من الأرضي حتى الثالث من مبني مركز الشريف الذى تسلمته وزارة البحث العلمي ليكون مقرا للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالإضافة الى قطعة أرض مناسبة.

ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، إضافة الى القطعة المنشأ عليها مبني الهيئة الحالي بمسطح تقريبي 4750متر ،ومن ثم فأن هذه المساحة تعد مخصصة للنفع العام لإقامة منشآت تعليمية عليها.

واستندت محافظة القاهرة في مطالبتها للهيئة بالمبلغ المذكور، للقانون رقم 119 لسنة 2008 المتضمن فرض تعويضات نظير تغيير استخدام الأرضي في المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى إلى أغراض أخرى.

وبنت الفتوى رفضها للمطالبة بالمبلغ المذكور لأن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مساحة اربعة الأف متر من الارض المملوكة لوزارة البحث العلمي بتقسيم المنطقة الصناعية بالمنطقة بشارع جوزيف تيتو، لإقامة الانشاءات الجديدة للهيئة ، جاء سابقا على العمل بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008مما ينفى سند مطالبة محافظة القاهرة للهيئة بأية مبالغ.