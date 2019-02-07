النواب يدعو المحافظين لتأجيل إزالة العقارات المخالفة

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مجلس النواب
دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، في تصريحات له، اليوم الخميس، المحافظين والإدارات المحلية إلى إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمباني المخالفة التي يحتمل أن يشملها قانون "التصالح في بعض مخالفات البناء"، قائلا إن مجلس النواب وافق على مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والمطلوب من المحليات إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ القانون وبعد أن يتم تحديد العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون الجديد.
ولفت والي إلى أنه سيوجه دعوة لجنة الإسكان لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة قرارات الإزالة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني، وكذلك المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية
ولفت والي إلى أنه سيوجه دعوة لجنة الإسكان لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة قرارات الإزالة للمباني المخالفة والواقعة داخل الحيز العمراني، وكذلك المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان، والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية لكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة وانتفت صفتها الزراعية تماما، والتي سوف ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجاري صدورها.
وطالب والي، المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء والإدارات المحلية بالتمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية، لتنفيذ المخطط العمرانى الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
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