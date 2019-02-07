نادي القضاة: لم نصدر أي بيانات تتعلق بتعديل الدستور

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رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن
أكد نادي قضاة مصر، عدم وجود أي تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا. وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صادر عن النادي اليوم الخميس، إن النادي لم يصدر أي بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان. وتم أمس الأربعاء تداول بيان منسوب لرئيس نادي القضاة يقول فيه إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وأن التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء.
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أول من أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أول من أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عددا من الاصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان التعديل أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو.
وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدموا المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي «قصرها الشديد»، مضيفا: «مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي». (التفاصيل)
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