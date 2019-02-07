انت الان تتابع نادي القضاة: لم نصدر أي بيانات تتعلق بتعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن

أكد نادي قضاة مصر، عدم وجود أي تصريحات لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا. وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في بيان صادر عن النادي اليوم الخميس، إن النادي لم يصدر أي بيانات صحفية تتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة حاليا أمام البرلمان. وتم أمس الأربعاء تداول بيان منسوب لرئيس نادي القضاة يقول فيه إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، وأن التعديلات تنال من ضمانات استقلال القضاء.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أول من أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية