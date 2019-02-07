شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وأمطار رعدية بسيناء وطوارئ بالمحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن المحافظة، موجة من البرودة الشديدة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، على المدن الساحلية ومناطق وسط سيناء، أدت إلى تجمعات مياه في مختلف الشوارع والميادين العامة، ومخارج الكبارى في مدينة العريش، ما أثر على الحركه التجارية.

وواصلت الأجهزة المحلية رفع درجة الاستعداد إلى القصوى على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والإدارات المركزية المعنية وخاصة الموارد المائية والرى.

وأعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، الدفع بسيارات شفط المياه إلى مختلف الشوارع والميادين لإزالة مياه الأمطار، بالتنسيق بين مجالس المدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى البحر الأحمر، أكدت هيئة الطرق والكبارى في بيان، عدم وجود أي آثار أو خسائر كبيرة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها طرق «الزعفرانة رأس غارب الغردقة والشيخ فضل» وتسببت في وقف الحركة المرورية لساعات، حتى أصبحت الطرق آمنة، وتم إعادة الحركة المرورية مرة أخرى، كما أجرت إحدى شركات البترول مسحا جويا للمنطقة للتأكد من عدم خطورة مياه الأمطار الغزيرة ووجود تراكمات لمياه السيول بالكيلو ٥.

وكشف مسؤولو الهيئة العامة للطرق والكبارى أن طريق «الزعفرانة رأس غارب» الساحلى تعرض للسيول في منطقتين بالطريق بعد منتصف الليل.

وأضافوا أن المنطقة الأولى بالطريق التي تعرضت للسيول بالكيلو ٥ في اتجاه رأس غارب الزعفرانة بطول ٢٥ مترا، والثانية بالكليو ٥٣ باتجاه الزعفرانة رأس غارب، بطول نحو ٩٠٠ متر حيث شهدت المنطقتان كميات كبيرة من مياه السيول.

وأوضح مسؤولو الهيئة أن السيول أوقفت الحركة المرورية عدة ساعات، وأعيد فتح الطريق في الاتجاهين لعدم وجود خطورة على سير المركبات، كما تسببت الأمطار الغزيرة في غرق كمين الزعفرانة بالمياه، فيما تمت إقامة ساتر ترابى لحماية مدخل مدينة رأس غارب من المياه، ما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من السيارات الملاكى والأتوبيسات.

وأعلنت الأجهزة الأمنية إعادة فتح طريق رأس غارب- الزعفرانة الساحلى، بعد توقف الحركة المرورية لمدة ٦ ساعات بعد سقوط الأمطار والسيول بعدة مناطق، وتم السماح لمختلف المركبات بالحركة المرورية على الطريق لعدم وجود أي مخاطر بعد انتهاء هطول الأمطار الغزيرة وكرات الثلج.

وكان اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، توجه في الساعات الأولى من صباح أمس، لمدينة رأس غارب لمتابعة الإنذار الجوى الخاص بالأمطار الغزيرة على المدينة، وقرية الزعفرانة، والوقوف على نتائج أعمال الحماية التي تم تنفيذها لتأمين مدينة رأس غارب من آثار السيول.

وفى القليوبية، سادت حالة من الطقس المعتدل على قرى ومدن المحافظة، ولم تشهد أي بلاغات أو حوادث أو تعطل في الحركة المرورية، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية إزالة آثار الأمطار التي شهدتها مدن القليوبية؛ وذلك بشفط المياه من أسفل الكبارى والأنفاق لسيولة الحركة المرورية.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنه أعطى تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخى الحذر لمواجهة سقوط أي أمطار أو تعرض المحافظة للطقس السيئ من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات المتواجدة بـ12 فرعا تابعة للشركة للانتشار بمختلف مناطق تجمعات مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا التعامل الفورى والسريع مع مناطق تجمعات المياه للحفاظ على السيولة المرورية بالمحافظة.

وفى المنيا، بدأت الوحدات المحلية حملة تنظيف الشوارع من آثار الأمطار، حيث دفعت بالسيارات والمعدات الثقيلة من اللوادر والجليدر للقيام بعمليات شفط المياه ومسح الشوارع ونقلها خارج القرية نظرا لعدم وجود خطوط صرف صحى بالقرى.

وشدد المحافظ اللواء قاسم حسين، على ضرورة سحب كميات المياه المتراكم بالشوارع في القرى والاستعانة بسيارات الصرف الصحى والمعدات الثقيلة، والتأكد من سلامة غرف الصرف الصحى بالمدن لاستقبال مياه الأمطار.

وفى الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشفط مياه الأمطار وإزالة أثاره من الشوارع والميادين الرئيسية باستخدام سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من آثار الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وتعرضت جنوب سيناء لأمطار غزيرة في مدن سانت كاترين وخليج السويس وطور سيناء، أدت لإغلاق طرق «النفق- شرم الشيخ» عدة ساعات؛ خوفا من قطع الأمطار الطريق، ووقوع حوادث.

وكانت سانت كاترين تعرضت لأمطار غزيرة، وسيول متوسطة أدت لقطع الطريق عند وادى فيران، ومازال مغلقًا حتى الآن وجار تمهيده بالمعدات الثقيلة للمحافظة.

وشهدت مدن المحافظة موجة طقس سيئ وأمطار ورياح، وبرق ورعد، ما عطل أجهزة الواى فاى والإنترنت.

وقال الشيخ، حميد أبوغلبة، من قبيلة الجبالية بسانت كاترين إن البرق والرعد تسبب في تعطل أجهزة الواى فاى مشيرا إلى أن الأمطار والسيول تحمل الخير، وتروى الوديان، وتملأ الخزان الجوفى وتستخدم في الزراعة.

وأعلن يوسف محمد أحمد، مدير مركز عمليات جنوب سيناء، فتح جميع الطرق باستثناء طريق وادى فيران، مشيرا إلى أن جنوب سيناء تعرضت لأمطار، في معظم المدن، لم تصل لدرجة السيول، ولم تقع خسائر مادية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري تصل إلى القاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين.

وتنشط الرياح على سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويصل ارتفاع الأموج ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، وفى البحر المتوسط، ترتفع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وسجلت درجات الحرارة الصغرى والعظمى، في القاهرة «11- 19»، الإسكندرية «7- 18» قنا «9- 21» الأقصر «13-21»، وأسوان «14-23».

واصلت الأجهزة المحلية بأنحاء الجمهورية، أمس، رفع حالة الطوارئ عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من المحافظات وشرعت في التخلص من آثار الأمطار وإقامة السواتر الترابية، فيما أعيد فتح طريق الزعفرانة- رأس غارب، بينما سقطت سيول خفيفة على وسط سيناء دون خسائر.

في شمال سيناء، تعرضت منطقة الوسط لسيول خفيفة نتيجة أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من منطقة الكونتلا في مركز نخل بوادى الجرافى وسلالم، ولم تؤثر على حركة المرور والسير على الطرق.

وأكدت مصادر، أن الأعمال الصناعية والسدود التي تم إنشاؤها بالمنطقة احتجزت مياه السيول، وأنه يتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.