شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة مع تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في نهاية زيارته لتنزانيا، عددا من المسؤولين التنزانيين منهم وزير الدفاع والخدمة الوطنية، ووزير الزراعة، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، لبحث إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بين البلدين.

وبحث «أبوستيت»، ونظيره التنزاني، جافيت نجايلونج هاسونجا، تكثيف سبل التعاون بين كلا البلدين في تطوير إنتاجيات المحاصيل الاقتصادية الهامة بتنزانيا لمجابهة الاحتياجات المحلية مثل: الأرز والذرة والمحاصيل الزيتية، فضلاً عن تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لرفع الكفاءة الفنية للكوادر الزراعية بتنزانيا بالإضافة إلى دراسة إمكانية زراعة أصناف القطن المصري هناك.

وخلال لقائه ووزير الدفاع والخدمة الوطنية، الدكتور حسين موينى، تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك في زراعة المحاصيل الاقتصادية الهامة بتنزانيا وكذلك مجال التصنيع الزراعي وإدخال أصناف مصرية عالية الإنتاجية، كما تمت مناقشة مقترح إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية التنزاني وتطبيق التكنولوجيا الزراعية في مجال زراعة المحاصيل بالإضافة إلى مجالي الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

وأبدى وزير الدفاع ترحيبه الكبير بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال إنشاء المزرعة المشتركة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنزانيا، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد الموقع المناسب لهذا الغرض في أسرع وقت ممكن، خلال الشهر الجاري.

زيارة وزير الزراعة إلى تنزانيا

زيارة وزير الزراعة إلى تنزانيا

والتقى وزير الزراعة، مع لوهاجا امبينا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في تنزانيا في مجال الإنتاج الحيواني، خاصة في ظل توافر ثروة حيوانية كبيرة للتصدير أو لتصنيع اللحوم لزيادة القيمة المضافة.

كما تباحث الجانبان حول الجدول الزمنى لتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي بمصر وشركة «ناركو» التنزانية في مجال تصدير اللحوم إلى مصر، حيث وعد الوزير التنزاني بالانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ليتم التوقيع قبل نهاية فبراير الجاري.

وكان الدكتور عز الدين أبوستيت، يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي، مدير مشروع المزارع الأفريقية المشتركة، قام بزيارة إلى دولتي زنزبار وتنزانيا، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي مع مصر، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع مجالات التعاون مع دول القارة السمراء.