شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنقذ 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية في إعادة إطلاق عدد 4 سلاحف بحرية إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، استمرارا لجهود الوزارة في منع الإتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وكان الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية تلقى بلاغين يفيدان بعرض السلاحف المذكورة للاتجار بمنطقتي العصافرة وسيدى بشر بمحافظة بالإسكندرية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

فور ورود البلاغين تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي للجهاز وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وتمت معاينة موقع البلاغين والعثور على السلاحف المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضرين بالواقعة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، أنه تم التأكد من سلامة السلاحف المضبوطة وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.