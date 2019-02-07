شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يطالب «النواب» بموافاته بالتعديلات الدستورية المقترحة لإبداء الرأي بشأنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة موافاة مجلس النواب بالتعديلات المقترحة لإبداء الرأي بشأنها اتفاقا والتزاماته.

وعقد المجلس اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، برئاسة محمد فائق، واستعرض عدداً من التقارير الخاصة بأنشطة المجلس سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، وتناول بداية ما يطرح إعلامياً بشأن تعديل الدستور، حيث أكد الأعضاء على ضرورة موافاة المجلس بالتعديلات المقترحة.

وأكد المجلس على الدور المجتمعي لما تقوم به الحكومة ووزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم من خلال تجمعات سكنية ومدن جديدة، والتأكيد على توافر الخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن فرص عمل متناسبة بما يتفق والأهداف العامة.

وناقش المجلس تقريراً حول زيارة وفد المجلس الأخيرة لمحافظة المنيا في إطار الإعداد لتنظيم فاعليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات في إطار خطته العامة وبرامج أنشطته، كما أكد على أهمية أن يتوافق قانون الجمعيات الأهلية مع نتائج الحوار المجتمعي وعلى ضرورة استئناف برامج لزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.

وأحيط المجلس علماً بالزيارة القادمة لرئيس المجلس لحضور المؤتمر السنوى للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.