شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ورئيس الجامعة يسلمان 280 طالبًا شهادة «المدارس الشتوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور عصـام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، فعاليات تسليم الشهادات وافتتاح معرض طلاب الجامعة الذين شاركوا في المدارس الشتوية التابعة للمبادرة الرئاسية، والتى استضافتها مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب.

وأكد «الكردى» أن هذه المدارس تأتى في إطار المبادرة الرئاسية باعتبار عام 2019 عاماً للتعليم في مصر، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 280 طالبا من جامعة الإسكندرية من 6 كليات مختلفة بالجامعة هي كليات الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والطب البيطرى والهندسة لمدة أسبوعين خلال هذه الفعاليات بغية رفع قدراتهم ومهاراتهم في العديد من التخصصات وطرق البحث العلمى الهامة، فضلاً عن التدريب على سبل ربط البحث العلمى بالصناعة.

كما شهدت الفعاليات زيارة الطلاب للعديد من الشركات الصناعية ببرج العرب، والتدريب في مجالات عدة شملت تكنولوجيا النانو وخواصها واستخداماتها، تقييم جودة الهواء، تقييم جودة المياه، علاج السرطان باستخدام مستخلصات من المنتجات الطبيعية، الصناعات الدوائية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات كالحوسبة السحابية، وتكنولوجيا صناعة الأغذية، أمراض النبات والتشخيص البايولوجى، ودور التكنولوجيا الحديثة في استصلاح وتنمية الأراضى القاحلة، وضمان ومراقبة الجودة.