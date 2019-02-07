شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تشريعية البرلمان» للقضاة: سنراعي استقلال موازنة الجهات القضائية في التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قضاة مصر بشأن ما أثير حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن مناقشة تلك التعديلات ستراعى أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة.

وقال «الشريف»، في رسالته لرجال القضاء، الخميس: «قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه ستتم مراعاة أن تكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية».