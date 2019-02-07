مصر | ضبط 6 تجار مخدرات و4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 80 حكم قضائي في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 تجار مخدرات و4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 80 حكم قضائي في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر، عن ضبط 4 قضايا إحراز سلاح ناري بها 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وفي مجال ضبط قضايا إحراز المواد المخدرة تم ضبط 6 قضايا إتجار بلغت أوزانها 450 جم من جوهر الحشيش المخدر، 1630 جم من مخدر الإستروكس، وفي مجال النوعيات الأخرى تم ضبط 5 ضبط وإحضار، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80 حكم قضائي "10 حكم جناية، 12 حكم مستأنف، 39 حكم جزئي، 16 حكم غرامة، 3 حكم مخالفة، وتحصيل 550 جنية مبالغ مالية.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
كشف غموض سرقة فيلا بالشيخ زايد.. والخادمة "كلمة السر"
نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة فيلا صاحب شركة بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من "سيد.أ.ح.ا" صاحب شركة للمواد العازلة، 49 سنة، ومقيم دائرة القسم، بإكتشافه سرقة مائتين ألف جنية، مصوغات ذهبية، من داخل الفيلا ملكه.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا مكونة من طابق أرضي وأول، وتبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد بعثرة بمحتوياتها، ومن خلال جمع البيانات وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها "آية.إ.ه.ع" 33 سنة، خادمة طرف المبلغ، ومقيمة بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابات المختصة، تمكنت قوة أمنية بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبطها، وبمواجهتها، إعترفت بإرتكابها الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات لدى زوجها "جمعة.ع.ا.ع.ا"، سائق، 42 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق إتهامه في 4 قضايا (مخدرات، شيك) آخرهم مخدرات، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وأثنان وخمسون ألف جنيه، والمصوغات المبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات جريمة السرقة، وأضافا المتهمان، بإنفاقهما باقي المبلغ المالي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.