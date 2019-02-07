مصر | ضبط 6 تجار مخدرات و4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 80 حكم قضائي في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 تجار مخدرات و4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 80 حكم قضائي في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر، عن ضبط 4 قضايا إحراز سلاح ناري بها 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، وفي مجال ضبط قضايا إحراز المواد المخدرة تم ضبط 6 قضايا إتجار بلغت أوزانها 450 جم من جوهر الحشيش المخدر، 1630 جم من مخدر الإستروكس، وفي مجال النوعيات الأخرى تم ضبط 5 ضبط وإحضار، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80 حكم قضائي "10 حكم جناية، 12 حكم مستأنف، 39 حكم جزئي، 16 حكم غرامة، 3 حكم مخالفة، وتحصيل 550 جنية مبالغ مالية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.