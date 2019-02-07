مصر | حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر ٤ أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر ٤ أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "م.ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بمدينة بدر.

وترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة بدر، بلاغا من "محسن .ن" مقاول، يفيد بفور عودته من عمله تفاجئ بكسر باب شقته وسرقة مبلغ 5300 من داخل الشقة، وبالمعاينة تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وهو "م.ح" عاطل، وبسؤاله اعترف بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب نظرا لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إحباط تهريب 73 ألف قطعة نماذج مقلدة للحضارة الفرعونية عبر ميناء غرب بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 73 ألف قطعة نماذج مقلدة للحضارة الفرعونية إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

وأكدت تحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانى بورسعيد قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير لمالكها المدعو "شرين.م.ا"، ومقيم بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة من خارج البلاد واردة إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، مشمولها المستندي (مستلزمات زينة) وأن تلك الحاوية تحوى بضائع غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 73,680 قطعة نماذج مقلدة للحضارة الفرعونية) والمحظور استيرادها للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.