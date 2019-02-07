مصر | "جنح المقطم" ترفض دعوتين جديدتين ضد سامح عاشور من خريجي التعليم المفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنح المقطم" ترفض دعوتين جديدتين ضد سامح عاشور من خريجي التعليم المفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدي على حق الطالب في العمل.
واستند مقدمي البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.
وبإحالة البلاغات للمحكمة قضت بقرارها السابق.
إحالة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالدرب الأحمر للجنايات
وكانت محكمة جنح المقطم والخليفة قضت الثلاثاء الماضى بعدم قبول الدعوى رقم 1002 ضد سامح عاشور لنفس السبب.
وأحالت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير.
وتعود التفاصيل الواقعة عندما ورد معلومات لمباحث قسم شرطة الدر الأحمر تفيد بقيام 3 متهمين أصحاب مكتبة بشارع سكة راتب بدائرة القسم، يقيمون بتزوير عدد من شهادات الميلاد ورخص العربيات والبطاقة الشخصية.
وبتكثيف التحريات تبين صحة ماورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأوراق المزورة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.
وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت في وقت سابق بحبسهم، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.