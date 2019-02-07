مصر | "جنح المقطم" ترفض دعوتين جديدتين ضد سامح عاشور من خريجي التعليم المفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنح المقطم" ترفض دعوتين جديدتين ضد سامح عاشور من خريجي التعليم المفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية علاء رزق، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعوى رقم 1003 ورقم 1004 المقامتين ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجي التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التي رسمها القانون.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدي على حق الطالب في العمل.

واستند مقدمي البلاغات التى حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة قضت بقرارها السابق.

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وكانت محكمة جنح المقطم والخليفة قضت الثلاثاء الماضى بعدم قبول الدعوى رقم 1002 ضد سامح عاشور لنفس السبب.