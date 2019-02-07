أخبار مصر | "وهب الله": المشروعات التنموية ستفتح آفاقا للعمل للحد من البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وهب الله": المشروعات التنموية ستفتح آفاقا للعمل للحد من البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب محمد وهب الله، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أن العمال في أفريقيا يتطلعون لعودة دور مصر لقيادة الاتحاد الأفريقي والمتمثل في تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة القارة العام الحالي 2019، والذي سوف يحقق الآمال والطموحات التي تنتظرها الشعوب الإفريقية.

وقال وهب الله، في تصريحات صحفية له اليوم، إن العمال هم القوى العظمى التي تقوم على أكتافهم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية وأن ذلك سيفتح مجالات للعمل والقضاء علي ظاهرة البطالة والحد من الهجرة العشوائية للعمال.

وأكد أن جميع الاتحادات العمالية الأعضاء في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية سعداء بعودة الريادة لمصر وسيكون للمنظمة التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وساهمت في إنجاح ثورات التحرر الأفريقي سيكون لها دور فاعل في التنمية الأفريقية عند تولي الرئيس السيسي قيادة الاتحاد الأفريقي.

وأشار وهب الله إلى أن دور المنظمة سوف يتعاظم خاصة في رئاسة السيسي لها، والذي سيفتح آفاقا جديدة للعلاقات مع تولي الأرزقي مرزوق وهو جزائري الجنسية رئاسة المنظمة، موضحا أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من منطلق إدراكه للمسؤولية بادر باستضافة مؤتمرين للقيادات العمالية في أفريقيا، الأول بعنوان دور المنظمات النقابية الأفريقية في القرن الحالي، وعقد في القاهرة في نوفمبر الماضي، والثاني عقد في الإسكندرية بعنوان مستقبل العمل في أفريقيا، وشارك فيهما معظم القيادات العمالية بدول القارة.

ونوه إلى عقد مؤتمر الاتحادات العمالية بدول حوض النيل الشهر القادم، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الناجحة التي قام بها وفد اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأثيوبيا الأسبوع الماضي.

