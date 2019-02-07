أخبار مصر | وكيل "تشريعية البرلمان" للقضاة: سنراعى استقلال موازنة الجهات القضائية فى التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "تشريعية البرلمان" للقضاة: سنراعى استقلال موازنة الجهات القضائية فى التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طمأن النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قضاة مصر بشأن ما أثير حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن مناقشة تلك التعديلات ستراعى أن يكون للجهات القضائية موازنة مستقلة.

وقال الشريف فى رسالته لرجال القضاء:" قضاة مصر الأجلاء، نطمئنكم أنه سيتم مراعاة أن يكون للجهات القضائية موازنة مستقلة أثناء مناقشة التعديلات الدستورية".