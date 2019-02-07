أخبار مصر | تمثال "نخت مين" وزوجته مغنية إيزيس.. قطعة الأسبوع في المتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمثال "نخت مين" وزوجته مغنية إيزيس.. قطعة الأسبوع في المتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض المتحف المصري في التحرير ببهو مدخله الرئيسي بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع، تمثالا مزدوجا لكاتب يدعى نخت مين وزوجته "تي" مغنية إيزيس، المصنوع من الحجر الجيري، والذي كان يعرض في قاعة رقم 12 بالطابق الأرضي.

ويأتي هذا في إطار التقليد الذي تتبعه وزارة الآثار لتسليط الضوء على قطعة أثرية من المتحف لمدة أسبوع.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري، إن التمثال يرجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشر، ويعد من التماثيل النادرة والمميزة في المتحف.

وأشارت عبد الرازق إلى أن التمثال يمثل زوجين جالسين أمام مائدة القرابين، ويوجد على الظهر كتابات بالهيروغليفية تمثل تقديم القرابين للمعبودين أوزيريس ورع حور آختي.

وأضافت عبد الرازق أن التمثال تم العثور عليه في مدينة أبيدوس أثناء حفائر مصلحة الآثار المصرية.

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، قالت عبد الرازق إن المتحف يستقبل زواره طوال أيام الأسبوع وأسعار الدخول للطلبة فقط 5 جنيهات.

ودعت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، جموع المصريين وتحديدًا الطلاب للتنزه بالمتحف المصري في التحرير، حيث يمثل المتحف بحديقته المتميزة، وأجنحته وقاعاته بمعروضاتها النادرة نزهة ثقافية ممتعة، خصيصًا مع وجود الشرح المجاني الذي يوفره المتحف.

وأشارت إلى أن المتحف المصري بالتحرير طريق الوصول إليه سهل للغاية، حيث إن مترو أنفاق القاهرة الخط الأول محطة السادات، بجوار المتحف، وهناك مخرج خاص للمتحف من المحطة.

وعن أسعار التذاكر أوضحت أن التذكرة للمصريين بـ20 جنيهًا وللطلاب بـ5 جنيهات، ومجانًا للمرحلة الابتدائية، وتذكرة غرفة المومياوات الملكية للمصرين 40 جنيهًا وللطلاب 20 جنيهًا.

وأوردت أن جموع الطلاب هم أكثر فئة تميل للتنزه والخروج في أيام العيد، وتكلفة دخول المتحف لهم بسيطة، فقط خمسة جنيهات، مما سيجعل المتحف بالنسبة لهم نزهة ممتعة وفي المتناول.