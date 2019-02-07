أخبار مصر | ماريان عازر تلقي كلمة للشباب اللبناني ببيروت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماريان عازر تلقي كلمة للشباب اللبناني ببيروت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام كلمة عن النجاح في الحياة العملية، وذلك على هامش مؤتمر البرلمانيات بلبنان femparl والذي بدأ بالسفارة الكندية بمصر ثم استمرت فعالياته بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ودارت الكلمة حول النجاح، وأشارت عازر إلي أنه من أهم المبادئ الأمانة التوازن المثل الأعلى العطاء واستمرار التعلم هي الأمانة والاجتهاد سواء في الدراسة أو العمل، مُضيفة أن التوازن في كل المجالات هام للغاية سواء الرياضة والثقافة والفن والأسرة بجانب الاهتمام بالعلم.

وقالت رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، إنها تطرقت في كلمتها إلى أهمية وجود القدوة والمثل الأعلى والمستشارين سواء من الأسرة أو من الشخصيات الناجحة، وتحدثت عن أهمية العطاء وأنه واجب علي كل شخص ليرد الجميل لناس أخري دعموه في الطريق وإذا استمرت دائرة العطاء فإن هذا ينعكس بالإيجاب علي المجتمع، مُؤكدة أن استمرار التعلم في كل الأوقات هو احتياج لكل إنسان وانه لا توجد حدود للتعلم لانه كلما يتعلم الشخص يكتشف أنه يعرف القليل.

