أخبار مصر | تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ15 ألف من أهالي جزيرة الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ15 ألف من أهالي جزيرة الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تقديم الخدمات الطبية لعدد ١٥ الف و٦٧٣ مواطن من اهالي جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية المقدمة من وزارة الصحة في تخصصات طبية مختلفة لأهالي جزيرة الوراق باجمالي عدد ٢٢ قافلة حتي اليوم.

وتأتي هذه القافلة حرصا من الوزارة على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية ل ٦١٥ مواطنا، مشيرا إلى ان القافلة تشمل تخصصات طبية في: القلب والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والعظام والجراحة والمسالك وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وأضاف أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الرائدات الريفيات قمن اليوم بتوعية السيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهم على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل أعبائهم المعيشية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ٢٢ ضمن سلسة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم ١٤ من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.