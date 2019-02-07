أخبار مصر | القومي لحقوق الإنسان: الحكومة تقوم بدور مجتمعي لتوفير السكن الملائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لحقوق الإنسان: الحكومة تقوم بدور مجتمعي لتوفير السكن الملائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعه السابع والستين برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، حيث أستعرض عددًا من التقارير الخاصة بأنشطة المجلس سواء على المستوى الداخلى أو الدولى وتناول بداية ما يطرح إعلاميًا بشأن تعديل الدستور، حيث أكد الأعضاء على ضرورة موافاة المجلس بالتعديلات المقترحة لإبداء الرأى بشأنها.

كما أكد على الدور المجتمعى لما تقدم به الحكومة ووزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم من خلال تجمعات سكنية ومدن جديدة والتأكيد على توافر الخدمات التعليمية والصحية فضلًا عن فرص عمل متناسبة بما يتفق والأهداف العامة.

ويذكر أن التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تمثله المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالسيدة ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، لعرض سياسات وزارة الإسكان، فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عرض الجهود المبذولة في تطوير المناطق العشوائية.

وقدمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، عرضًا حول سياسات الإسكان التي انتهجتها الوزارة فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن المسكن الملائم من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كإحدى الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

وقد حرصت الوزارة على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية ذلك، حيث نص الدستور على «تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية»، كما أن مصر من الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في المسكن الملائم).

كما ناقش تقريرًا حول زيارة وفد المجلس الأخيرة لمحافظة المنيا فى إطار الإعداد لتنظيم فعاليات أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات فى إطار خطته العامة وبرامج أنشطته، كما أكد على أهمية أن يتوافق قانون الجمعيات الأهلية مع نتائج الحوار المجتمعي وعلى ضرورة استئناف برامج لزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.

ويذكر أنه انطلقت هذه فعاليات وأنشطة أسبوع نشر ثقافة حقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد، الذى ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان فى إطار استراتيجيته وخطة عمله التنفيذية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بكافة محافظات الجمهورية وجميع قطاعات المجتمع.

وذلك بحسب بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، تتضمن الأنشطة دورة تدريبية فى أسياسات حقوق الإنسان لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية بالمحافظة "موظفي الديوان وأحياء محافظة بورسعيد"، ولقاءات مع منظمات المجتمع المدنى، وفرق اللقاءات الميدانية التى يجريها المجلس مع الموطنين فى أسابيع حقوق الإنسان هى أحدى الآليات للتعرف على احتياجات المواطنين والعمل على حلها مع كافة الجهات المعنية وبما يعزز حقوق الإنسان، ولقاءات توعية مع طلاب المدارس الابتدائية الحكومية للتعرف على الحقوق والواجبات ومنظومة القيم الأساسية.

وقد أحيط المجلس علمًا بالزيارة القادمة محمد فايق لحضور المؤتمر السنوى لتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى سيعقد بمقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.