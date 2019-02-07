شكري: السيسي يدعم إعمار مناطق النزاعات الإفريقية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ويناصر عملية إعادة الإعمار في مناطق النزاعات في إفريقيا، ويولي اهتماما كبيرا بتعزيز البنية الأساسية والربط بين الدول الإفريقية، مضيفا أن السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسئولين الافارقة على هامش أعمال القمة التي ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين بأديس أبابا، وفي المناسبات التي تجرى اتصالا بالقمة، كما أن كثيرا من وقت الرئيس سيستغرق في إدارة جلسات القمة بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وأوضح شكري، في تصريحات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، أن ما قامت به مصر من نشاط على المستوى الإفريقي على مدار الـ4 سنوات ونصف السنة الماضية واهتمامها بالقضايا الإفريقية وحرص السيسي على المشاركة في القمم الإفريقية التي عقدت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التفاعل
وأوضح شكري، في تصريحات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، أن ما قامت به مصر من نشاط على المستوى الإفريقي على مدار الـ4 سنوات ونصف السنة الماضية واهتمامها بالقضايا الإفريقية وحرص السيسي على المشاركة في القمم الإفريقية التي عقدت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التفاعل الكثيف في جميع الفعاليات الإفريقية والزيارات سواء إلى القاهرة أو زيارات الرئيس إلى عدد من بلدان القارة ولدت جميعها اقتناعا لدى الأشقاء في إفريقيا بأن مصر تسعى لدعم القضايا الإفريقية وأجندة 2063.
وأضاف أن هناك تطلعا لأن تشهد رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي، الانخراط والتفاعل من أجل تحقيق الأجندات المختلفة، خاصة في مجالات حفظ السلم والأمن وتناول قضايا الصراعات الإفريقية ومبادرة إسكات البنادق والعمل بصفة عامة.
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