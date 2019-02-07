انت الان تتابع شكري: السيسي يدعم إعمار مناطق النزاعات الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ويناصر عملية إعادة الإعمار في مناطق النزاعات في إفريقيا، ويولي اهتماما كبيرا بتعزيز البنية الأساسية والربط بين الدول الإفريقية، مضيفا أن السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والرؤساء والمسئولين الافارقة على هامش أعمال القمة التي ستعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين بأديس أبابا، وفي المناسبات التي تجرى اتصالا بالقمة، كما أن كثيرا من وقت الرئيس سيستغرق في إدارة جلسات القمة بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح شكري، في تصريحات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، أن ما قامت به مصر من نشاط على المستوى الإفريقي على مدار الـ4 سنوات ونصف السنة الماضية واهتمامها بالقضايا الإفريقية وحرص السيسي على المشاركة في القمم الإفريقية التي عقدت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التفاعل