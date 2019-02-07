غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة

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انقطاع المياه
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (شارع الحجاز ومتفرعاته، منطقه هليوبليس، سانت فاتيما، السبع عمارات، شارع عمر بن الخطاب) اعتبارا من الساعة الثالثة بعد عصر يوم غد الجمعة، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.
وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطي وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائي والإجهاد المائي وجودة المياه، ونوعيتها. (التفاصيل)
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