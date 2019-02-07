شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل غادة والي: يجب دعم الأطفال المشردين وحمايتهم من الاستغلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك وتحقيق المزيد من بذل الجهود لمساعدة المحتاجين والفقراء.

وقال «الطيب» خلال اللقاء إن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف فئات الشعب المصري، وخاصة الفقراء والمحتاجين والأطفال والنساء، وهو مهتم بتقديم يد العون سواء المادي والصحي من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، ومستشفيات الأزهر الجامعية، أو التوعوي من خلال مختلف آلياته ووسائله الدعوية.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود وزارة التضامن وتعاونها المستمر مع الأزهر الشريف في خدمة المجتمع المصري، مشددًا على ضرورة دعم ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وحمايتهم من الاستغلال والعنف والانحراف، ورفع درجة الوعي لدى المجتمع المصري بحقوق المرأة والطفل.

من جانبها، أشادت وزير التضامن الاجتماعى بالدور الذي يقوم به شيخ الأزهر في مجال رعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وقدمت لشيخ الأزهر عرضًا بنتائج التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن في العديد من القضايا الاجتماعية.