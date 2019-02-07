شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاب بني سويف» يحصدون ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية بأسبوع شباب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن حصاد جوائز طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر بجامعة كفر الشيخ، في الأنشطة العلمية والتكنولوجية، والثقافية، والفنية، والجوالة والخدمة العامة، والمقام في الفترة من 2 لـ7 فبراير لعام 2019م.

وأشار رئيس الجامعة إلى حصول محمد مصطفى، صوليست منتخب كورال الجامعة، على الميدالية الذهبية في الغناء الفردي للشباب، كما حصلت في النشاط الفني أيضا الطالبة جهاد عبدالله على الميدالية البرونزية ثالث في التصوير الزيتي بمعرض الفنون التشكيلية.

أما في الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فقد حصل الطلاب على ميداليتين برونزيتين وميدالية فضية، حيث حصل الطلاب منة خالد السيد بكلية الطب البشري، وأسماء غريب بكلية السياسة والاقتصاد، وعمرو محمد الشريف بكلية التربية الرياضية، ومحمد حسن على محمود بكلية الهندسة على المركز الثالث دوري معلومات علمية، كما حصل الطالب عمرو محمد الشريف بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني قصة خيال علمي والمركز الثالث في مجال جهاز ابتكاري.

رئيس جامعة بني سويف يتابع أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة بني سويف يتابع أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة بني سويف يتابع أسبوع شباب الجامعات

وأضاف «حسن» أنه في مجال الأنشطة الثقافية، حصلت الطالبة أماني رجب جمعة بكلية طب الأسنان على المركز الثاني قرآن كريم طالبات، كما حصل الطالب خالد عزت جابر بكلية الطب البشري على المركز الرابع قرآن كريم شباب، في حين حصل الطالب فهمي ربيع عيد بكلية الإعلام على المركز الثالث مراسل تليفزيونى طلاب، وحصلت الطالبة أمجاد نادي شحاتة بكلية الإعلام على المركز الرابع مراسل تليفزيوني طالبات، أما مجال الجوالة والخدمة العامة فقد حصل الطلاب الجوالون والجوالات محمد مصطفى، ومحمد الشخيبي، وأحمد عربى، وسارة خالد على لقب مثالي الأسبوع.

وتقدم الدكتور منصور حسن بجزيل الشكر والتقدير للدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، على الجهد المبذول والمتميز في إعداد واستضافة طلاب الجامعات المصرية بأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، متمنيا له وكل القائمين على العمل بهذا الأسبوع، التوفيق والسداد، كما يتقدم بخالص التهاني القلبية لأسرة جامعة بني سويف لفوز أبنائهم وبناتهم بهذه الجوائز، مشجعا إياهم على مزيد من النجاحات والازدهار.