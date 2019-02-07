شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يوجه بمكافأة 286 شرطيًا: «لجهودهم المتميزة خلال شهر يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس، بمكافأة 286 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن، والتى أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء خلال شهر يناير الماضي.

والمكرمون 131 ضابطا و143 فردا و3 خفراء و9 مجندين بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفرالشيخ، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء وقطاع الأمن العام.