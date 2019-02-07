شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تطالب بسرعة تنفيذ قرار استعادة وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة القاهرة الفرعية، إن لقاءً هاما جمع بين المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسفر اللقاء -الذي سبقه عدة خطابات مرسلة من النقابة لمجلس الوزراء- عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي إعادة 137 وحدة سكنية معتدى عليها منذ ثماني سنوات.

وأضاف أبوسنة، في تصريحات صحفية، أن هذه الوحدات والممثلة في ست عمارات 46 -47 49 -50 -51 -52، مملوكة لنقابة المهندسين، ضمن مشروع النقابات بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه تم الاستيلاء على هذه الوحدات من قبل بلطجية في عام 2011، مستغلين الانفلات الأمني آنذاك، وأقاموا بهذه الوحدات دون سند قانوني، وجاهدت النقابة خلال السنوات الماضية وتم تحرير محضر دون نتيجة مرضية للمهندسين إلى أن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات الواقعة على الست عمارات المذكورة.

وأكد أن نقابة المهندسين ممثلة في نقيبها العام المهندس هاني ضاحي لا تغفل حقوقها ولا حقوق أعضائها وتدافع عنها بكل السبل، مشيدا بقرار مدبولي واستجابته لرد الحقوق لأصحابها.

وطالب نقيب مهندسي القاهرة، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بسرعة التحرك لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد عادل عبدالعزيز، معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الجهاز قام فور صدور القرار بإخطار هؤلاء المخالفين، مشيرا إلى أنه سوف يتم شن حملات أمنية مكبرة في حين عدم الانصياع لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.