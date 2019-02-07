شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشكر السيسي لرعايته فعاليات اتحاد الجامعات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لموافقته على رعاية الفعاليات التي تقوم بها الجامعة والمتعلقة بالقارة الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعات الأفريقية وبعضها البعض، ودمج شباب القارة السمراء معا لبناء غد مشرق للجميع.

وقال المحرصاوي، في بيان، الخميس: «إن الفعاليات المزمع تنظيمها تأتي تأكيدًا لعالمية رسالة الأزهر الشريف، الذي استمر أكثر من ألف سنة، ومنارة للعلم وقبلة لطالبيه‏ ومركزًا للمعرفة الوسطية التي ترفض الغلو والتشدد»، مضيفا أن عددًا كبيرًا من الملوك والسلاطين‏ تعلموا في أروقة الأزهر، وتخرج في جامعته الرؤساء والوزراء والسفراء من أصقاع الدنيا.

يشار إلى أن الفعاليات ستبدأ بالافتتاح الرسمي للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية في 12 مارس المقبل، وسيتم استضافة وتنظيم الأولمبياد الأول لشباب جامعات الاتحاد الأفريقي والتي ستبدأ فعالياته في 14 مارس وتستمر على مدار 4 أيام، ومن المقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي، كما أنه من المقرر استضافة وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية (corevip 2019)، والذي يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين، والتي ستبدأ فعالياته من 7 يوليو ويستمر على مدار 4 أيام.

ويتزامن ذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأحد المقبل، في خطوة يعول عليها كثيرون داخل القارة السمراء؛ لحل مشكلات الدول الأفريقية وفي مقدمتها التصدي لأعمال العنف والإرهاب، بما تملكه مصر من خبراتها وإمكانياتها الأمنية وما تمثله قوة الدولة المصرية الناعمة ممثلة في الأزهر الشريف جامعا وجامعة في مكافحة الإرهاب داخل القارة، عن طريق نشر الفكر المعتدل ومكافحة التطرف.