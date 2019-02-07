شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى للصحة العالمية: التدخين يسبب الوفاة لــ 7 ملايين شخص سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر اليوم عن التبغ، بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة ، بحضور الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا حجى نائب المدير الإقليمى للمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتورة فاطمة العوا المستشار الإقليمى لمكافحة التبغ.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية احتفلت فى العام الماضى باليوم العالمى لمكافحة التبغ، تحت شعار "التبغ وأمراض القلب"، وحرصنا خلال ذلك اليوم على زيادة الوعى بالصلة بين التبغ وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تمثل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم ، مشيرا إلى أنه تم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير العملية التى يمكن أن تتخذها الحكومات والجمهور للحد من مخاطر التبغ على صحة القلب، موضحا أنه تم مخاطبة وزيرة الصحة بشان محاربة التدخين، كما خاطبنا عددا من الوزراء بشأن مكافحة التبغ .

وأضاف الدكتور أحمد المنظرى يمثل تعاطى التبغ أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية ، ويقضى سنويا على 7 ملايين شخص من جراء استخدام التبغ حول العالم، وتشير التقديرات إلى ان الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ستزيد بشكل ملحوظ فى العقد المقبل فى إقليم شرق المتوسط مقارنة باى إقليم آخر..

وأشار إلى أنه مما يدعو للتفاؤل أن الأبحاث تظهر أنه من الممكن تجنب 1.13 مليون حالة وفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية فى 20 بلدا من البلدان المنخفضة، والمتوسطة الدخل، منها 3 بلدان فى اقليمنا وهى: مصر وباكستان وإيران إذا ما طبقنا سياسات مكافحة التبغ .

وأشار الدكتور احمد المنظرى ان تكريم الدكتور حمدى السيد نظرا لجهوده فى محاربة التبغ منذ عام 1979 فى مصر ، ونتشرف بالتكريم على انجازاته فى هذا المجال، وأن يكون له أيادى مستمرة حتى الان .

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن إقليم شرق المتوسط غنى بموارده البشرية، إن تكريم الدكتور حمدى السيد أستاذ أمراض القلب طب عين شمس، ونقيب الأطباء الأسبق بناء على دوره فى مجال مكافحة التبغ فى مصر، لذلك لابد أن نبنى عليه، مضيفا "انتم ملهمين بالعطاء، وقدمتم بكل طاقتكم، من السبعينات، وقمتم بقيادة حملة ضد التدخين وصمدت واستمرت، وأكيد جلبت آلاف الأشخاص بتوجيهك لرفع الراية بعدكم لمكافحة التبغ، وسوف نضيف على ما قدمتموه، وشرف لنا ان نقوم بتكريمكم اليوم".

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا المستشار الإقليمى لمكافحة التبغ، صدر قانون عام 2003 وتم تعزيزه عام 2007.

جدير بالذكر أنه تم تكريم الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، أستاذ القلب والأوعية الدموية بطب عين شمس بجهوده فى مجال مكافحة التبغ .



















