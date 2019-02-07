جامعة الأزهر تشكر الرئيس السيسي لرعايته اتحاد الجامعات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لموافقته على رعاية الفعاليات التي تقوم بها الجامعة والمتعلقة بالقارة الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعات الإفريقية وبعضها البعض، ودمج شباب القارة السمراء معا؛ لبناء غد مشرق للجميع.

وقال المحرصاوي، في بيان اليوم الخميس: "إن الفعاليات المزمع تنظيمها تأتي تأكيدًا لعالمية رسالة الأزهر الشريف، الذي استمر أكثر من ألف سنة، ومنارة للعلم وقبلة لطالبيه‏ ومركزًا للمعرفة الوسطية التي ترفض الغلو والتشدد".

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الملوك والسلاطين‏ تعلموا في أروقة الأزهر، وتخرج في جامعته الرؤساء والوزراء والسفراء من أصقاع الدنيا.

يشار إلى أن الفعاليات ستبدأ بالافتتاح الرسمي للمقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية في 12 مارس المقبل، وسيتم استضافة وتنظيم الأولمبياد الأول لشباب جامعات الاتحاد الإفريقي والتي ستبدأ فعالياته في 14 مارس وتستمر على مدار 4 أيام، ومن المقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي.

كما أنه من المقرر استضافة وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الإفريقية (corevip 2019)، والذي يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين، والتي ستبدأ فعالياته من 7 يوليو ويستمر على مدار 4 أيام.

ويتزامن ذلك مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي يوم الأحد المقبل في خطوة يعول عليها كثيرون داخل القارة السمراء؛ لحل مشكلات الدول الإفريقية وفي مقدمتها التصدي لأعمال العنف والإرهاب، بما تملكه مصر من خبراتها وإمكانياتها الأمنية وما تمثله قوة الدولة المصرية الناعمة ممثلة في الأزهر الشريف جامع وجامعة في مكافحة الإرهاب داخل القارة، عن طريق نشر الفكر المعتدل ومكافحة التطرف.