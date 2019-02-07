قبل بيعها في الإسكندرية.. "البيئة" تنقذ 4 سلاحف مهددة بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نجحت وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، في إعادة إطلاق 4 سلاحف بحرية إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية؛ استمرارا لجهود الوزارة في منع الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وكان الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية، تلقى بلاغين يفيدان بعرض السلاحف المذكورة للاتجار بمنطقتي العصافرة وسيدي بشر بمحافظة بالإسكندرية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه فور ورود البلاغين تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي للجهاز وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وتم معاينة موقع البلاغين والعثور على السلاحف المذكورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضرين بالواقعة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية أنه تم التأكد من سلامة السلاحف المضبوطة وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق.