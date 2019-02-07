انت الان تتابع راتب ألف جنيه..فتح باب التقدم لعقود المعلمين المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بداية من اليوم الخميس، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة وذلك لتعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة وذلك لمدة 3 شهور فقط وذلك وفق احتياجات كل مديرية من معلمي التخصصات الأساسية ومعلمي الأنشطة. وعقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين اجتماعا مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمديريات التعليمية لوضع ضوابط وآليات التقدم.

واشترطت وزارة التعليم على المتقدمين الالتزام بصحة البيانات المقدمة وألا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة المحددة مسبقا وهي 3 شهور، ومن المقرر أن يتقاضى المعلم صافي راتب شهري في حدود 1000 جنيه، وذلك بعد توفير الميزانيات المطلوبة.وتعلن كل مديرية على موقعها الرسمي، التخصصات