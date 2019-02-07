انت الان تتابع الفريق محمد فريد يتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفقّد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد منتصف ليلة أمس، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين، وناقش عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة، وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية.

وأكد خلال المرور أهمية تحلي المقاتلين باليقظة والوعي خلال تنفيذ مهام التأمين وحماية هذا الشريان الحيوي، وأثنى على مستوى عناصر التأمين ومستوى تدريبهم الراقي ويقظتهم التامة بالرغم من صعوبة الأحوال الجوية، ومدى تفهمهم لمهامهم الموكلة إليهم، وقد أنهى المرور بمشاركة عناصر التأمين المجرى الملاحى أحد الأنشطة