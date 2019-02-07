شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالشرقية: نسعى لتغيير أوضاع المرأة ودعمها في مختلف القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن الهدف الذي يسعى فرع المجلس إلى تحقيقه بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، هو تغيير أوضاع المرأة في ريف وحضر الشرقية، في مختلف القطاعات السياسية والإقتصادية والثقافية، وتحقيقها في شتى المجالات، حيث قام فرع المجلس بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتنفيذ عدة دورات إيماء إلى التعاون المثمر والمستمر بين فرع المجلس بالشرقية وجهاز تنمية المشروعات، لدعم المرأة وتمكينها لتشجيعها على إقامة مشروعات بما ينعكس على أسرتها في شكل الخدمات الصحية، حيث بلغ تمويل المشروعات الصغيرة للمرأة، خلال النصف الأول من العام المنقضي، والبالغ عددها 185 مشروعا بقيمة 17061340 جنيه، كما بلغ تمويل المشروعات المتناهية الصغر وعددها 3527 مشروعا 41300493 جنيه.

وأضافت أن الفرع شارك في افتتاح مشروع تدريب المرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية، بجمعية تنمية المجتمع بالمنشية الجديدة بمركز الحسينية، والتركيز على أهمية المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنوع المشروعات الفردية، فضلا عن الإهتمام بالمشروعات الجماعية، مؤكدة على أن المشروع يخدم حوالى 20 ألف من سيدات القرية وضواحيها، ويضم قسم للإقتصاد المنزلى، وقسم للقروض الإنتاجية، ويستفيد منه المرأة الريفية الفقيرة، والحائزة لأرض زراعية، ومكلفات الخدمة العامة، وحملة الدبلومات الفنية، على ألا يقل السن عن 18 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما، بالإضافة إلى قسم للخياطة والتفصيل.

وأكدت مقررة الفرع لـ«المصري اليوم» حرص المجلس على الوقوف بجوار المرأة المعيلة، والعمل على تغيير أوضاعها، وترشيد الاستهلاك، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة، والحد من الزواج المبكر، وزواج القاصرات، وتنظيم احتفالات كبري لتكريم أمهات ذوى الإعاقة، وعرض تجارب نجاح لذوي الإحتياحات الخاصة ممن حققوا نجاحات وبطولات.

وأوضحت أنه تم مشاركة الفرع لمديرية الشؤون الصحية في حملة حقك تنظمي، والتى تم تنفيذها في محافظة الشرقية في الفترة من 16 إلى 26 من شهر ديسمبر الماضي، حيث قام المجلس بتقديم الأوراق الثبوتية والتوعية، للسيدات بمختلف مراكز المحافظة، حيث استهدفت الحملة 15 ألف سيدة، كما أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية، والمجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة، والسيدات الغير قادرات بالمجان، ضمن مشروع «بطاقتك حقوقك» بمختلف مراكز وقري المحافظة، وذلك حرصا من المجلس على مساعدة المرأة على إثبات وجودها، وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، حيث قام الفرع باستخراج 8000 بطاقة رقم قومى للسيدات الغير قادرات، بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأشارت إلى أنه في إطار المساعدات الإجتماعية، قام فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، بعمل وتوزيع 2595 شهادة أمان فئة 500 جنيه للمرأة المعيلة، والأرامل، والمطلقات، وذلك في إطار إهتمام القومي للمرأة بالاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المرأة الريفية والفقيرة، والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارها الفئات الأولى بالرعاية لتوفير رعاية كاملة لهن، كما تم عقد دورات للرائدات الريفيات بالتعاون مع منظمة الفاو، عن تقليل الهدر في الغذاء لتحسين الكفاءة الاقتصادية والبيئة، للقطاعات الزراعية الغذائية عبر سلاسل القيمة الغذائية المطورة، لافتة إلى أنه في إطار سعى المجلس الدائم، للمساعدة في حل مشاكل المرأة والارتقاء بها في شتى المجالات، فقد تم تنفيذ أكثر من 40 ندوة بالتعاون مع المديريات، ومركز النيل للإعلام، والبنك الزراعي المصري، وجهاز شؤون البيئة، والجمعيات الأهلية، شملت موضوعات مختلفة منها العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، ودور مكاتب شكاوى المرأة، والاستشارات الأسرية في تحقيق العدالة الاجتماعية.