شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإيقاف الحكومة صرف حصص المواطنين من التموين لشهر فبراير الجاري، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أي من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد، وتستمر من أول الشهر حتى آخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.

وتابعت الوزارة أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري، من خلال شركتي الجملة «العامة» و«المصرية»، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز، تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية «19280» أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية «16528».