شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية لـ17 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة القوى العاملة مد موعد قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى 17 فبراير، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح «سعفان» أن المستندات المطلوبة هي «شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر «إن وجد»، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور».

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل «قسم تلبية الاحتياجات بالخارج»، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.