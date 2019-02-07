شكرا لقرائتكم خبر عن "البحث العلمى" والأكاديمية الطبية الفرنسية توقعان اتفاقية تعاون فى بحوث السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور كلودى جافيول، رئيس الأكاديمية الطبية، فرنسا مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة علمية بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر والأكاديمية الطبية فى فرنسا بهدف تعزيز التعاون فى مجالات البحث العلمى والتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة خاصةً فى مجال أبحاث السرطان، وتأتى الاتفاقية على هامش زيارة الوفد الفرنسى فى ضوء المقترح المقدم من الأكاديمية الوطنية الطبية الفرنسية لأكاديمية البحث العلمى المصرية بشأن توطيد العلاقات بين العلماء وشباب الباحثين فى كل من مصر وفرنسا فى المجالات الطبية بهدف تشجيع تبادل المعرفة والخبرة بين الشبكات العلمية القائمة وتمهيد الطريق لمزيد من التعاون العلمى.

وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى كلمته أن مثل هذه الشراكات تمثل أحد الآليات التنفيذية لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030 والتى من أهم أهدافها الاستراتيجية تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وتوظيف التعاون الدولى ونقل المعرفة والشراكة لتحيقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل التعاون المصرى الفرنسى بشكل مؤسسى مما يسمح بتعميم الفائدة على الباحثين المصريين، وتشبيك العلماء والخبراء فى المجال فى الداخل والخارج وبناء القدرات وإجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة وكذا المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة طبقًا لمجموعة من الضوابط تضعها أكاديمية البحث العلمي، من أجل التسهيل لتبادل اخر الأبحاث فى مجال السرطان على مختلف الأصعدة ودعم التميز فى مجال البحث العلمي، والمجلات العلمية والنشر العلمى الدولى وكذلك تشجيع تبادل المعرفة والخبرة بين مصر وفرنسا بهدف تطوير استراتيجيات مكافحة السرطان.

والجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية هى الثانية التى توقعها مصر مع الجانب الفرنسى على هامش وبعد زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة، وكانت الإتفاقية الأولى بين الأكاديمية وشركة فاليو فى مجال السيارات الكهربية والأنظمة المدمجة، وقد وقعت بين الطرفين فى منتدى الاستثمار المصرى الفرنسى الأسبوع قبل الماضى.