فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم إنفاق الزوجة على أبنائها وبيتها فى وجود الزوج؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم إنفاق الزوجة، جاء فى نصه: (ما حكم إنفاق الزوجة على أبنائها وبيتها فى وجود الزوج؟). وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( إن فعلت وأنفقت الزوجة على بيتها وأبنائها فى وجود الزوج عن طيب نفس فهى مشكورة مأجورة، فهو ليس واجب عليها وليست ملزمة به، وإنما يرجع لاختيارها برضاها).

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