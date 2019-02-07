شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بالتعاون مع تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الختامى لزيارة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تنزانيا، نشاطاً مكثفاً شمل عددا من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع المسئولين التنزانيين على رأسهم: وزير الدفاع والخدمة الوطنية، ووزير الزراعة التنزانى، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، وذلك للتباحث حول إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة بين البلدين.

وبحث أبوستيت ونظيره التنزاني "جافيت نجايلونج هاسونجا"، تكثيف سبل التعاون بين كلا البلدين في تطوير انتاجيات المحاصيل الاقتصادية الهامة بتنزانيا لمجابهة الاحتياجات المحلية مثل: الأرز والذرة والمحاصيل الزيتية، فضلاً عن تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لرفع الكفاءة الفنية للكوادر الزراعية بتنزانيا بالإضافة إلى دراسة امكانية زراعة أصناف القطن المصري هناك.

وخلال لقاءه ووزير الدفاع والخدمة الوطنية الدكتور حسين موينى، تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك في زراعة المحاصيل الاقتصادية الهامة بتنزانيا وكذلك مجال التصنيع الزراعي وادخال أصناف مصرية عالية الإنتاجية، كما تم مناقشة مقترح إنشاء مزرعة نموذجية مشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية التنزاني وتطبيق التكنولوجيا الزراعية في مجال زراعة المحاصيل بالإضافة إلى مجالي الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

وأبدى وزير الدفاع ترحيبه الكبير بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال انشاء المزرعة المشتركة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنزانيا، لافتاً الى انه سيتم تحديد الموقع المناسب لهذا الغرض في اسرع وقت ممكن، خلال الشهر الحالي.

وألتقى وزير الزراعة و "لوهاجا امبينا" وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في تنزانيا في مجال الإنتاج الحيواني خاصة في ظل توافر ثروة حيوانية كبيرة للتصدير أو لتصنيع اللحوم لزيادة القيمة المضافة.

كما تباحث الجانبان حول الجدول الزمنى لتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الافريقي بمصر وشركة "ناركو" التنزانية في مجال تصدير اللحوم إلى مصر، حيث وعد الوزير التنزاني بالانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ليتم التوقيع قبل نهاية فبراير الجاري.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي مدير مشروع المزارع الافريقية المشتركة، قام بزيارة الى دولتي زنزبار وتنزانيا، لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي مع مصر، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع مجالات التعاون مع دول القارة السمراء.

وأشار أبوستيت الى ان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز الدور المصري في قارة افريقيا، وأن تسعى وزارة الزراعة الى نقل خبراتها الفنية والزراعية الى شعوب الدول الافريقية باعتبارها الامتداد الاستراتيجي والحيوي لمصر.