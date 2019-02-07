البيئة تنجح فى إنقاذ 4 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فى إعادة اطلاق عدد 4 سلاحف بحرية إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات المائية، وذلك استمرارا لجهود الوزارة فى منع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية .
وكان الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية قد تلقى بلاغين يفيدان بعرض السلاحف المذكورة للإتجار بمنطقتى العصافرة و سيدى بشر بمحافظة بالاسكندرية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته و الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي و الثروات الطبيعية.
فور ورود البلاغين تم تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي للجهاز و بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات و تم معاينة موقع البلاغين و العثور على السلاحف المذكورة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحرير محضران بالواقعة .
و أكدت الدكتورة هدى مصطفى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية أنه تم التأكد من سلامة السلاحف المضبوطة و قدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عمليه الإطلاق .
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