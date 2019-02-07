شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى أعضاء مجلس إدارة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية بكامل تشكيله، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية.

وفى مستهل الاجتماع رحب رئيس البورصة المصرية برئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق المال والهيئات العاملة بها، بما يساهم فى دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.

من جانبه أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده اليوم فى البورصة المصرية أحد أقدم البورصات وأعرقها، بما يمثل رسالة مهمة بإدراك الحكومة لأهمية دور البورصة فى تنظيم وضبط سوق المال، مؤكداً حرص الحكومة على دعم البورصة واتخاذ أية إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، وخاصة رفع درجة الوعى المالى للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تتطلع لتوعية المواطنين بصورة أكبر، بدور البورصة كأحد أدوات التمويل المهمة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الأرقام المستهدفة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التى طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض ملامح استراتيجية إدارة البوصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال، بما يسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه وتطبقه الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل على نحو مستدام.

وعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، تقريراً حول أبرز جهود البورصة فى سوق رأس المال، ومقترحات بناء قدرات سوق رأس المال، ليستمر فى القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتحسين المسار الاقتصادى وتوفير وظائف تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية، وذلك عبر توفير التمويل اللازم للشركات المصدرة للأسهم أو السندات أو صكوك التمويل لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

وخلال الاجتماع قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ماضية فى استكمال جهودها نحو تعميق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار الأمثل كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات العالمية، على نحو يسهم فى اجتذاب استثمارات أجنبية.

وحرصاً من إدارة البورصة على تفعيل سوق العقود "المشتقات المالية" كشف رئيس البورصة عن بدء إنشاء شركة للمقاصة والتسوية للعقود والمشتقات بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والتشاور مع هيئة الرقابة المالية فضلاً عن العمل على تطوير وتحديث أنظمة التداول الخاصة بالبورصة ليكون جاهز لاستيعاب بورصة السلع للسوق الحاضر والجارى التشاور بشأنها حالياً مع كافة الأطراف المرتبطة لتحقيق مزيد من التنظيم للأسواق ورفع كفاءة ومرونة عملية التسعير