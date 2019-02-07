شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. قطع المياه عن 5 مناطق بمصر الجديدة لمدة 5 ساعات غدا بسبب المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان شركة مياه القاهرة قطع المياه عن خمس منطاق بمصر الجديدة غدا، بسبب أعمال حفر المترو، فضلا عن مزيد من التقارير الفنية والرياضية والاقتصادية.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1 مساء..

محكمة أمريكية توقف حكم إعدام مسلم بعد رفض السلطات حضور رجل دين التنفيذ

منعت محكمة اتحادية أمريكية تنفيذ حكم بإعدام سجين مسلم كان مقررا، الخميس، استنادا إلى أن السلطات فى ولاية ألاباما ربما انتهكت حقوقه الدينية برفضها السماح لرجل دين بحضور الإعدام، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( شارع الحجاز ومتفرعاته – منطقه هليوبليس- سانت فاتيما – السبع عمارات – شارع عمر بن الخطاب)، لمدة 5 ساعات، اعتباراً من الساعة الثالثة بعد عصر يوم الجمعة الموافق 8 / 2 /2019 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 500 مم بمحطه هليوبوليس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الخميس 7 فبراير 2019 على تراجع ملحوظ بأسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 642 جنيها للجرام.

شاهد فى دقيقة.. 5 معلومات عن توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوى

مع اقتراب توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد، نستعرض أبرز 5 معلومات عن كيفية توزيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجهزة على الطلاب، فى مختلف مدارس الجمهورية خلال الأيام القلية المقبلة.

5 أولويات تضعها مصر على عاتقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. استكمال الإطار المؤسسى وتعزيزه لتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية.. وخلق ميزانية مستقلة يساهم فى حماية القارة السمراء من التبعية للقوى الخارجية

يبدو أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تأتى فى توقيت بالغ الحساسية مع تنامى التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تواجهها دول القارة، وهو ما يمنح مصر فرصة جديدة نحو القيام بدور فعال، خاصة وأن تحقيق الطموحات الإفريقية يمثل فى جوهره سبيلا مهما لتحقيق الرؤية المصرية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من محيطها الجغرافى، عبر السعى نحو توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة على مختلف الأصعدة.

"ولاد الملك فاروق اشتغلوا إيه فى الغربة".. وظائف أبناء آخر ملوك مصر.. الأميرة فريال "سكرتيرة" وفوزية تحصل على على رخصة طيار وتصل لرتبة "نقيب".. وأحمد فؤاد الثانى عمل مستشارا ماليا لشركات أجنبية

فى مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق، آخر ملوك مصر وأسرة محمد على، مصر بعد أيام قليلة من نجاح ثورة 23 يوليو 1952، على متن الباخرة "المحروسة"، متجها إلى إيطاليا ورافقه فى هذه الرحلة أولاده وزوجته، وخلال التواجد فى للعيش فى اوروبا حرص أبناء الملك فاروق على الاندماج فى حياتهم الجديدة والعمل والدراسة حتى تستمر حياتهم، وفيما يلى نعرض الوظائف الخاصة بأبناء الملك فاروق فى أوروبا، لبناته الثلاثة الأميرة فريال، والأميرة فوزية، والأميرة فادية، وكذلك نجله الملك أحمد فؤاد الثانى، حيث اتجه الأربعة نحو مجالات مختلفة للعمل.

"الحلم المستحيل" يُطارد 5 فراعنة قبل أمم أفريقيا.. الحضري يتراجع عن الاعتزال..الحاوي يُمني النفس بـ"مسك الختام".. أوسة يغازل قميص المنتخب قبل اسدال الستار.. شيكابالا يتمنى تكرار إنجاز المونديال.. والغزال يحلم

135 يوما تفصلنا عن انطلاق الحدث الرياضي الأكبر في مصر والقارة السمراء، حيث تستضيف القاهرة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي نجحت مصر في انتزاع حق تنظيمها بجدارة واكتساح بين اعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ممن وضعوا ثقتهم في قدرات الفراعنة على إخراج العرس الأفريقي في أبهى صورة على غرار البطولة الأخيرة التي استضافتها المحروسة في 2006.