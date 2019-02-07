شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تصادم أتوبسيين بطريق شرم الشيخ وانتقال 20 سيارة إسعاف لمكان الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل، تصادم أتوبسيين رحلات على بعد 20 كيلو من طور سيناء اتجاه شرم الشيخ، وعلى الفور انتقلت 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت مدينة شرم الشيخ شهدت هطول أمطار شديدة، وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة مدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية واحتمال تعرض المحافظة لسيول.



حادث تصادم بطريق شرم الشيخ