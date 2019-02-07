شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز تشيد بحملة اثنين كفاية وتبرز جهود مصر لمواجهة زيادة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الضوء على جهود مصر للحد من الزيادة السكانية، وقالت فى تقرير لها اليوم، الخميس، إن المصريين يفضلون العائلات الكبيرة لكن هذا يأتى بتكاليف اقتصادية باهظة للأهالى وللدولة على حد سواء. وفى محاولة للحد من زيادة المواليد، أطلقت الحكومة المصرية برنامج لتنظيم الأسرة تحت شعار "اثنين كفاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تريد إقناع الملايين من المصريين أنه لو أن لديهم عدد قليل من الأطفال، يستطيعون أن يقدموا لهم حياة أفضل وأيضا يخففون العبء عن الدولة التى تصارع من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوظائف والخدمات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، قوله إن هناك طفل يولد كل 15 ثانية وتشهد مصر زيادة فى المواليد قدرها 2.5 مليون كل عام، فلنفكر فيما يعنيه هذا من حيقا لأماكن الإضافية فى المدارس والأسرة فى المستشفيات والتطعيمات وكل الحقوق الأخرى للأطفال.

ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن تعداد مصر وصل إلى 98 مليون نسمة فى ديسمبر الماضى، ويقول عثمان إنه سيرتفع 20 مليون أخرى خلال العقد المقبل لو لم يتراجع معدل المواليد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصف الزيادة السكانية بأنها تمثل مع الإرهاب التهديدات الأكبر التى تواجه البلاد.

وذهبت الصحيفة إلى القول بإنه على الرغم من أن النمو الاقتصادى فى مصر وصل إلى 5.5 % خلال عام 2018، فأن مصر لم تستطيع أن توفر أكثر من 800 ألف وظيفة مطلوبة كل عام لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكانت المؤشرات الاقتصاد قد شهدت تحسنا فى البلاد وحظيت مصر بالإشادة من قبل صندوق النقد للإصلاحات التى قامت بها.