إحباط تهريب 73 قطعة مقلدة للتماثيل الفرعونية عبر محور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 73 ألف قطعة نماذج مقلدة فرعونية، إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

البداية كانت معلومات أكدتها تحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لمالكها "شرين.م"، ومقيم بمحافظة القاهرة باستيراد رسالة من خارج البلاد وارده إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، مشمولها المستندي "مستلزمات زينة" وأن تلك الحاوية تحوي بضائع غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط "73,680 قطعة نماذج مقلدة للحضارة الفرعونية" والمحظور استيرادها للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على الجهات المختصة للتحقيق.