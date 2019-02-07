محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد
أعلن المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى الانتهاء من رفع جميع الاطماءات التي سببتها السيول علي الطريق الدولي الواقع بنطاق المدينة وفتحه أمام حركة المرور.
وأكد رئيس المدينة أنه جرى الدفع بجميع معدات الحملة لكسح المياه من الشوارع الرئيسية بالمدينة مشيدًا بجهود القيادات الأمنية والمواطنين في إدارة الأزمة ومساهمة جميع القيادات التنفيذية والشعبية في إزالة أثار السيول لفتح الطريق الدولي.
وكانت مدينة رأس سدر تعرضت لسيول خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، أدت إلي غلق الطريق الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إعادة فتح الطريق الدولي في مدينة رأس سدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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