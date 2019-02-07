حملة الـ 24 ساعة.. ضبط 4 قطع سلاح وتنفيذ 80 حكما في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: حملة تفتيشية مكبرة شنتها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، استهدفت فرض السيطرة الأمنية بدائرة بقسم شرطة ثالث أكتوبر. وتمكنت الحملة بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر من ضبط 4 قضايا حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص إذ تم ضبط 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر من ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات 450 جرام حشيش و1630 جراما من مخدر الإستروكس. وألقى الرائد محمد سكر والنقيب أحمد راغب معاونا مباحث قسم ثالث أكتوبر القبض على 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وتنفيذ 80 حكما قضائيا متنوعا. تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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