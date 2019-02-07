القبض على مزور للشهادات الدراسية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص بالإسكندرية لمزاولته نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عمرو.ا" مقيم الرمل بالإسكندرية بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه يتحصل عليها نظير ذلك متخذاً من مركز للخدمات التعليمية كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر المركز عُثر على جهاز كمبيوتر يحوي ملفات بها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وكذا مجموعة كبيرة من الشهادات المدون بها أسماء الدارسين بعضها خالي البيانات عليها شعار المركز بذات النماذج وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد.

كما تم ضبط مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد المعاهد للدراسات المحاسبية مدون عليها أسماء الدارسين وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجامعات المصرية وإحدى الوزارات ، ومجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد معاهد الدراسات المتخصصة "دورات تخصصية" مزورة ، وطابعتين شاملين الطبع والمسح الضوئي والتصوير، وماكينة تغليف كارنيهات الدارسين المترددين على المعهد.

وضُبط مجموعة من الخام البلاستيك المستخدم في التغليف لتلك الكارنيهات، مجموعة كبيرة من دفاتر الإيرادات والمصروفات ودفاتر استلام نقدية بعضها خالي البيانات وبعضها تم استخدامه في تحصيل رسوم الدورات التدريبية، وخاتم باسم المركز يقرأ بصمته "العالمية للخدمات التعليمية"، ومجموعة كبيرة من الشهادات المنسوبة للمركز مدون بها العديد من أسماء الدارسين لبرامج تدريبية مختلفة "التنمية البشرية، التسويق، المهارات، الحاسب الآلي، تدريب المدربين والمعلمين، ودورات تخصصية أخرى"، مجموعة من كشوف الحضور والانصراف للمدربين وجداول الدورات التدريبية ومواعيدها .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وعدم حصوله على أية تراخيص وأقر بقيامه بإعداد الدورات التدريبية التخصصية المختلفة واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية لإيهام الدارسين بأن تلك الشهادات معتمدة بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العض على النيابة لمباشرة التحقيق.