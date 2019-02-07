أخبار مصر | غدا.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية لجميع التخصصات بالمعادي ودار السلام والبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية لجميع التخصصات بالمعادي ودار السلام والبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات، وذلك في شارع أحمد زكي بمنطقتي دار السلام والمعادي غدًا الجمعة.

وقال محمد عمار عبدالرازق أمين العمل الجماهيري بالمركزية، إن القافلة الطبية تأتي في إطار سلسة القوافل التي تجوب محافظات الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يساهم حزب مستقبل وطن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وأبنائهم من خلال دعم الحكومة.

وأوضح عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، أن القافلة سوف تشمل جميع التخصصات "كشف وتشخيص وتحاليل بالمجان"، كما تقدم القافلة كافة الخدمات الطبية لأهالي المعادي وتحويل الحالات المستعصية إلى المستشفيات الجامعية ومتابعتها لاستكمال العلاج، مؤكدا أنه يسعى لإيجاد القوافل الطبية بشكل مستمر وذلك لتخفيف الأعباء المادية على الفئات الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.