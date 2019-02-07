أخبار مصر | النيابة تستمع لأقوال صحفيين في واقعة طرد محافظ الإسماعيلية لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال صحفيين في واقعة طرد محافظ الإسماعيلية لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت النيابة الكلية بالاسماعيلية، إلى أقوال الزميلين محمد جمعة مدير مكتب جريدة الوفد بالإسماعيلية، وهاني عبدالرحمن مدير مكتب جريدة المصري اليوم، وشاهد عيان الزميل محمد مصباح مدير مكتب جريدة التحرير، فؤ واقعة طرد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية لهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير القوى العاملة محمد سعفام، بديوان عام المحافظة في 15 يناير الماضي، على خلفية نشرهما موضوعات صحفية تتعلق بإقامة سور حول استراحته التي تُعد فيلا أثرية مجاورة فيلا ديليسبس، وإقامة جدارية أمام ديوان عام المحافظة، والتي تقدم حولها النائب أشرف عمارة نائب الإسماعيلية ببيان عاجل بالبرلمان.

وأكد الزميل محمد جمعة، أن المحافظ طرده وزميله هاني عبدالرحمن من المؤتمر، قائلًا: "أتفضلوا إطلعوا برا ومين تاني كتب؟؟".

وأضاف أنه يمارس عمله الصحفي كمراسل لجريدة الوفد منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يتعرض لمثل هذا الموقف، وأبدى تعجبه مما فعله المحافظ، وخاصة أنه يمارس مهام عمله، مُتهمًا المحافظ بأنه أهانه أمام الحضور بالمؤتمر، وأنه قام بمنعه من أداء مهام عمله، مؤكدًا ثقته في النيابة العامة والقضاء المصري في الحصول على حقه وحق الصحافة، التي تُعد ضمير للشعب في ظل دولة القانون.

وأكد هاني عبدالرحمن أن المحافظ طرده وزميله المذكور خلال حضورهما المؤتمر الصحفي سالف الذكر، مؤكدًا أنه حضر لتوجيه أسئلة لوزير القوى العاملة حول قضايا عامة تتعلق بعمله الصحفي والوزارة، وأن المحافظ طرده برفقة زميله بأسلوب غير لائق، لافتًا إلى أنه طالب الأمن بطردهما قائلًا: "يا أمن يا أمن"، مُستنكرًا ما قام به المحافظ، وعدم إيمانه بحرية الرأي والصحافة، مؤكدًا أنه سبق وتم تكريمه من الدولة كموثق قناة السويس الجديدة، وأنه يمارس عمله منذ عشرين عامًا لعرض مشاكل المواطنيين وإيجاد حلول لها، ويتعاون مع كل المسؤولين لأداء رسالته.

وأدلى الزميل محمد مصباح مدير مكتب التحرير بالإسماعيلية بشهادته أمام النيابة، مؤكدًا أته كان بالقاعة لحظة الواقعة، وأنه فوجىء بخروج اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية من مكتبه، ومتجهًا للزميلين وطردهما بعد استدعاء الأمن، وهو ما تأكد لاحقًا منهما ومن الحضور بأن المحافظ طردهما.

وأرسل نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية، وفدًا من النقابة بقيادة المحامي ماجد محمد، للحضور مع الزملاء، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الصحفيين.

وقال "عبدالسلام" إن التزامه بجلسة محكمة منعه من الحضور، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة التحقيقات حتى النهاية، وكله ثقة في عدالة القضاء المصري والنيابة العامة، مشددًا على ما وصفه بأن الصحافة هي ضمانة الديمقراطية في أي دولة في العالم، وحريتها مكفولة بالقانون والدستور من الجميع.

وأعلنت اللجنة الفرعية للصحفيين بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد أبوالمعاطي وجميع الأعضاء، تضامنهم مع الزميلين، وثقتهم الكاملة في عدالة النيابة والقضاء المصري، لتأكيد حرية الصحافة.

وكان تقدم الزملاء ببلاغ للنيابة، يوم 15 يناير الماضي، على خلفية الواقعة، وتمثلت مطالبهم في الاعتذار وعدم تعرض أي من الصحفيين لمثل هذا الأمر، مؤكدًا أن طرد صحفي خلال تأدية عمله هو أمر غير مقبول.

وكان صرح أحمد أبوالمعاطي رئيس اللجنة النقابية بالمحافظة لـ"الخليج 365"، بأنه من غير المقبول طرد أي زميل صحفي خلال تأدية عمله بطريقة مُهينة، مما يُعد تغول على الصحافة وحرية الصحفي وحقه في تأدية عمله، مؤكدًا أن اللجنة أبلغت النقابة بقراراتها التي اتخذتها أمس، خاصة وأن هذه الواقعة ليست الأولى، في كافة المحافظات وليست محافظة الإسماعيلية فقط.

وأضاف: "أخطأ الصحفي أو حتى قام بمهاجمة المسؤول التنفيذي، يوجد لدى النقابة أساليب عقابية كثيرة تبدأ بالتحقيق، وكافة الجرائد والصحف تفتح أبوابها أمام الجهات التنفيذية لحق الرد، وإذا كان يرى أي تجاوزات يقوم بها الصحفي، من حقه أن يتوجه للنقابة لمحاسبة المُخطئ، والتي تمتلك كافة الإجراءات العقابية التي تمكنها من ضبط الأمور، وذلك فقًا للقانون".

واجتمعت اللجنة النقابية، في اليوم التالي للواقعة، لبحث تداعيات الأمر، وانتهت بعدة قرارات، للحفاظ على كرامة المهنة والزملاء، من بينها: رفع مذكرة تفصيلية بما جرى، من قِبل نقيب الصحفيين، للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، لإجراء تحقيق عاجل في الأمر، بالإضافة إلى حجب نشر اسم محافظ الإسماعيلية في كافة الإصدارات الصحفية المُعتمدة، في كل الأخبار المُتعلقة بالمحافظة، لحين انتهاء الأزمة وتقديم الطرف المُخطئ للاعتذار اللازم.

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن اجتماعها انتهى أيضًا إلى أن تظل في حال انعقاد دائم، لمتابعة تطورات الموقف، وتقديم الدعم اللازم للزميلين في أي خطوات يرونها قانونية ومناسبة لحفظ حقهما الأدبي والمعنوي في الواقعة.

وكانت طالبت نقابة الصحفيين من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتحقيق في الواقعة، ووصفت النقابة ما حدث بأنه يُعد خرقًا واضحًا للدستور، وعدم احترام لنصوص القانون، وأعلنت عن رفضها الشديد لما حدث.

وكان الزميلين تقدما صباح الثلاثاء 15 يناير، بمذكرة إلى النقابة، بعد طردهما من المؤتمر، طالبا فيها النقابة باتخاذ اللازم.