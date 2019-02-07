أخبار مصر | الوزراء ينفي هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينفي هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار محافظة الإسكندرية قرارا بهدم فندق هلنان فلسطين القائم بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، اليوم، إنه تواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله بشأن هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية، وأن الفندق قائم كما هو ويعمل بشكل طبيعي في استقبال الرواد والزائرين، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية.
وأكدت المحافظة أنه لا يوجد أي نية لهدم فندق فلسطين، مُشيرةً إلى أن منطقة حدائق المنتزه تشهد عملية تطوير شاملة وفقاً للخطة التي تستهدفها المحافظة، لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول، ولتصبح همزة وصل مع مختلف مدن حوض البحر المتوسط، مع مراعاة الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، مع إزالة أي تعديات غير قانونية بالمنطقة.
وأهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام ورواد صفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى الواقع، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
يقع فندق هلنان فلسطين وسط حدائق مورقة تبلغ مساحتها 1.42 كم مربع تطل على خليج البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بمسبح خارجي وتراس خاص للتشمس مواجه للبحر، كما توفر جميع الغرف إمكانية استخدام الإنترنت مجاناً وشرفات مع إطلالات على البحر.
تتميز جميع غرف هلنان فلسطين بأنها فسيحة وتوفر مفروشات فاخرة، كما تحتوي على سجاد شرقي ومرافق للمشروبات الساخنة وتلفزيون مع قنوات فضائية، بينما توفر بعضها إطلالة على قصر المنتزه التاريخي.
يمكن للضيوف الاستمتاع بقضاء فترة بعد الظهر بالاسترخاء، ويقدم المسبح المرطبات في الأيام الحارة.
يقدم البار والمطاعم الموجودة في فندق فلسطين مجموعة كبيرة من المأكولات والمشروبات في كل من المناطق الداخلية والخارجية، وتوفر حانة Budega الترفيه الليلي في أجواء أنيقة.
يتميز فندق هلنان بموقع هادئ ومنعزل ويقع على بعد 12 كم فقط من وسط مدينة الإسكندرية الصاخب ومسافة بضع خطوات فقط من الشاطئ الرملي.
مكان الإقامة هذا أيضًا أحد أفضل المواقع تقييمًا في الإسكندرية! الضيوف مسرورون أكثر بما يقدمه مقارنة مع أماكن الإقامة في المنطقة.